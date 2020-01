BTS, il nuovo album esce a febbraio

La band K-pop ha annunciato l’uscita del suo nuovo album che si intitolerà “Map of the soul: 7”. I BTS pubblicheranno il seguito dell’Ep “Map of the soul: persona” (leggi qui la nostra recensione) - uscito ad aprile 2019 - il prossimo 21 febbraio.

A darne notizia è la stessa formazione di Seoul con un post pubblicato su Twitter, senza però rivelare la tracklist e la copertina del nuovo disco.

Lo scorso mese di dicembre erano emerse nuove voci su una possibile collaborazione tra Billie Eilish e i BTS, a seguito di una foto pubblicata in rete che ritraeva i componenti del gruppo sudcoreano insieme alla voce di "Bad guy".

Recentemente la Big Hit Entertainment ha pubblicato sui social una grafica che, come ha fatto notare la redazione del sito Consequence of Sound, sembra suggerire che i Bangtan Boys saranno impegnati in tour dal prossimo mese di aprile. Al momento però non si conoscono ulteriori dettagli sulla tournée, come date e info sui biglietti.