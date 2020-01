Miley Cyrus, 'nuova musica' nel 2020

Discograficamente ferma all'EP "She Is Coming", pubblicato lo scorso mese di maggio, Miley Cyrus potrebbe presto pubblicare nuovi brani inediti registrati in studio: questo, almeno, si evince da un tweet che l'ex Hannah Montana ha pubblicato sul proprio canale social ufficiale.

"Nuovo taglio di capelli. Anno nuovo. Nuova musica"

Come riferito dall'edizione americana di Rolling Stone la tarda primavera scorsa, la Cyrus avrebbe intenzione di pubblicare altri due EP, "She Is Here" e "She Is Everything", ideale completamento di una trilogia iniziata con "She Is Coming" che potrebbe essere raccolta nell'album "She Is Miley Cyrus", originariamente annunciato per il 2019 la cui uscita è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell'operazione alle corde vocali alla quale la cantante è stata costretta a sottoporsi lo scorso mese di novembre.

Gli ultimi aggiornamenti dallo studio la Cyrus li fornì ai propri fan all'inizio dello scorso mese di ottobre, quando - postando una foto che la ritraeva nella cabina di regia di una sala di registrazione - fece sapere di essere molto ispirata.