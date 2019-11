Miley Cyrus è stata operata: disco e concerti rimandati al prossimo anno

Pausa forzata per l'ex stellina Disney, costretta a sospendere le lavorazioni del suo nuovo disco e a rinunciare ad esibirsi dal vivo, rimandando tutti i suoi impegni al prossimo anno. Dopo essere stata ricoverata per una tonsillite lo scorso mese, Miley Cyrus ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento alle corde vocali e per questo motivo non potrà cantare per diverso tempo.

A renderlo noto il tabloid britannico Daily Mirror, affidandosi alle confidenze di una fonte anonima vicina alla cantante: "Quando lo scorso mese è stata ricoverata per la tonsillite, i medici le hanno diagnosticato un problema alle corde vocali ignorato per anni". La popstar, ad ogni modo, è già stata dimessa dall'ospedale, come conferma anche un post pubblicato sui social dal suo attuale fidanzato, il cantante Cody Simpson: "Riuscita", ha scritto, riferendosi evidentemente all'operazione.

In seguito all'intervento, Miley Cyrus non potrà cantare: la voce di "Wrecking ball", che all'inizio di ottobre aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per lavorare a nuova musica, dovrà tenere le corde vocali a riposo per almeno i prossimi due mesi.