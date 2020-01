Sanremo 2020, i pronostici degli scommettitori: Achille Lauro e Gabbani tra i favoriti

L'anno scorso arrivò a Sanremo come outsider e con la sua "Rolls Royce" spiazzò un po' tutti, dai giornalisti al pubblico. Quest'anno, a sorpresa, Achille Lauro è tra i candidati alla vittoria. Almeno secondo gli scommettitori. Con il cast dei big ufficialmente svelato, dopo settimane di rumors, voci e indiscrezioni, i bookmakers hanno pubblicato sui rispettivi siti le quote relative alle scommesse per il vincitore della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in attesa di leggere i giudizi dei giornalisti sulle canzoni (che verranno fatte ascoltare in anteprima a metà gennaio e che andranno come da tradizione ad influenzare le quotazioni - e la situazione si farà ancora più precisa solo quando i 22 cantanti in gara canteranno per la prima volta le loro canzoni sul palco dell'Ariston): in testa, al momento, c'è proprio l'artista romano e insieme a lui il vincitore dell'edizione 2017 Francesco Gabbani, l'ex vincitore di "X Factor" Anastasio e il vincitore dell'ultima edizione di "Amici" Alberto Urso.

Secondo le quote di Snai saranno Lauro, Gabbani e Alberto Urso a contendersi il primo posto della classifica del Festival: le loro vittorie sono quotate 6 (vale a dire che per ogni euro giocato se ne vincono 6). Seguono Giordana Angi e Anastasio (entrambi quotati 7), Enrico Nigiotti e Masini (8) e Elodie (10). Più staccata Levante, quotata 15, e come lei anche Piero Pelù, Raphael Gualazzi e i Pinguini Tattici Nucleari. È quotata invece 20 la vittoria del veterano Michele Zarrillo e quella di Diodato. L'eventuale vittoria di Riki, Irene Grandi o Le Vibrazioni pagherebbe 25 volte la cifra scommessa. Fanalino di coda Morgan e Bugo, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Junior Cally e Rancore, tutti quotati 30.

Secondo l'agenzia Eurobet i principali candidati alla vittoria sarebbero Anastasio, Gabbani e Giordana Angi, tutti e tre quotati 6, seguiti da Nigiotti con una quota di 6.50 e da Alberto Urso con una quota di 7. Poco più staccati Lauro e Masini: l'eventuale vittoria della voce di "Rolls Royce" e del cantautore di "T'innamorerai" pagherebbe 8 volte la cifra scommessa. Seguono Levante e Elodie (11), Diodato, i Pinguini Tattici Nucleari e Zarrillo (17), Le Vibrazioni e Gualazzi (21), Morgan e Bugo (26), Paolo Jannacci, Pelù e Rancore (31) e Riki (36). Poco probabile - almeno secondo Eurobet - la vittoria della Lamborghini, di Irene Grandi e di Junior Cally, tutti e tre quotati 41.

Anche StanleyBet, come Snai, mette in testa Gabbani, Urso e Lauro, con una quota di 6, seguiti da Anastasio e da Giordana Angi con 7. Li inseguono Nigiotti e Masini (8) ed Elodie (10). Leggermente più staccati Levante, Pelù, Gualazzi e i Pinguini Tattici Nucleari (15). E ancora: Zarrillo e Diodato (20), Riki, Irene Grandi e Le Vibrazioni (25) e per chiudere Lamborghini, Jannacci, Junior Cally, Rancore e Morgan e Bugo (30).

Il sipario dell'Ariston si aprirà il prossimo 4 febbraio.