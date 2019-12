Sanremo 2020, tutti i nomi dei Big in gara

Amadeus ha annunciato i nomi dei 22 cantanti che a febbraio gareggeranno nella categoria principale del Festival di Sanremo 2020, quella dei "Big". L’annuncio arriva a sorpresa, dal momento che il direttore artistico avrebbe dovuto annunciare gli artisti in gara il prossimo 6 gennaio in diretta su Rai1, in una puntata speciale del suo game show "I soliti ignoti". Amadeus ha rivelato al quotidiano La Repubblica i nomi dei cantanti che parteciperanno alla kermesse sanremese che prenderà il via il prossimo 4 febbraio. In attesa di scoprire quali saranno le canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell'Ariston ecco l'elenco dei Big in gara: Marco Masini, alla sua nona volta da concorrente; Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici; Elettra Lamborghini, vista anche come giudice a The Voice; Achille Lauro, alla sua seconda partecipazione; Anastasio, vincitore di X Factor 2018; Morgan e Bugo; Diodato; Elodie; Enrico Nigiotti, nel cast anche lo scorso anno; Francesco Gabbani; Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18; Irene Grandi; Le Vibrazioni; Levante; Junior Cally; Michele Zarrillo; Paolo Jannacci; Piero Pelù, da solista; Pinguini Tattici Nucleari; Rancore, l'anno scorso 'guest' di Daniele Silvestri; Raphael Gualazzi; Riki, altro ex concorrente di Amici.​