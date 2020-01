Justin Bieber sul nuovo album: ‘È diverso’

Il prossimo 27 gennaio debutterà “Seasons”, la docu-serie sul cantante canadese Justin Bieber. Lo scorso 31 dicembre è stato presentato il trailer della serie che - composta da dieci episodi che saranno pubblicati esclusivamente su YouTube ogni lunedì’ e mercoledì - racconta la realizzazione del primo album della popstar in quattro anni dalla pubblicazione di “Purpose" del 2015. Le puntate del nuovo documentario di YouTube Originals racconteranno anche la vita personale di Bieber attraverso filmati inediti come, per esempio, riprese del suo matrimonio con Hailey.

Il trailer di “Season” si apre con alcune immagini che ricordano la decisione di Justin Bieber di cancellare una serie di date del tour del 2017. Oltre a fornire altre anticipazioni sugli argomenti e le storie trattate nella docu-serie - come un momento difficile che la voce di “Sorry” ha dovuto superare prima di essere di nuovo pronto a tornare in studio di registrazione - il video propone un assaggio del nuovo singolo di Justin Bieber, “Yummy”, che come già annunciato sarà pubblicato il prossimo 3 gennaio.

Nel trailer Bieber offre anche qualche dettaglio in più sul suo nuovo album e dice:

“Sono emozionato, sono solo un po’ nervoso. Questo album è diverso a causa di dove mi trovo nella mia vita."

Justin Bieber presenterà il suo nuovo disco dal vivo durante un tour che farà tappa nel Nord America. Al momento non è dato sapere se il cantante canadese porterà la sua musica anche in Italia.