Justin Bieber, il ritorno: singolo, album, tour e documentario nel 2020

Ritorno col botto per Justin Bieber. Dopo aver tenuto per qualche ora sulle spine i suoi fan con un post relativo a un misterioso annuncio, il cantante canadese ha scoperto ora le carte e svelato tutti i progetti per il 2020: dall'album al tour, passando per un documentario.

La prima vera anticipazione di quello che sarà l'ideale successore di "Purpose", che ad oggi resta l'ultimo disco di Bieber, datato 2015, arriverà all'inizio dell'anno. Più precisamente il 3 gennaio, giorno in cui la popstar farà uscire il singolo "Yummy".

I dettagli relativi all'album, come il titolo e la data d'uscita, non sono stati ancora resi noti: quello che si sa è che arriverà nel 2020 e sarà presentato dal vivo con un tour e con un documentario a puntate.

All'inizio del 2018 alcuni tabloid raccontarono della "svolta cristiana" del cantante, che archiviate le sregolatezze e le bravate era stato pizzicato dai fotografi mentre andava in chiesa e mentre faceva volontariato. "Justin è alla ricerca di canzoni che riflettano esattamente questo periodo della sua vita, in termini di spiritualità", aveva riferito una fonte a lui vicina al Sun.

Quest'anno Bieber ha inciso insieme ad Ed Sheeran "I don't care", hit contenuta all'interno dell'album collaborativo del cantautore, "No. 6 collaborations project". Ha inoltre duettato con Gucci Mane su "Love thru the computer" e con Chris Brown e Ink su "Don't check on me".