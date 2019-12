Andy Summers (Police): 'Ecco perché la Stratocaster è meglio della Telecaster'

Intervistato dalla testata specializzata Guitar Magazine, il già chitarrista dei Police Andy Summers ha spiegato perché, tra i due modelli di chitarra di punta della Fender - la Telecaster e la Stratocaster, preferisca al primo il secondo.

"Non sono proprio un purista", ha spiegato l'ex elemento del gruppo di "Roxanne": "Il modello standard di Telecaster non è proprio il mio preferito. Molti suonano le Telecaster, il loro suono è molto brillante e twangy, cosa che proprio non mi si addice. So che quello è una sound al quale tendo a essere associato, ma non ho il cappello da cowboy per intestarmelo".

"La mia Telecaster era più un ibrido", ha chiarito Summers a proposito del modello custom che la Fender realizzò per lui: "Qualcuno aveva sostituito il pickup alla tastiera con un humbucker Gibson, ma hanno fatto ulteriore casino con l'aggiunta di uno switch alimentato da una batteria da 9 V: in quel periodo la gente ne faceva di tutti i colori, alle proprie chitarre. In ogni modo il mio modello non solo aveva un timbro incredibile, ma anche quello che era effettivamente un fuzzbox integrato, che usavo per gli assolo. Aveva qualcosa quasi indefinibile - non è questo che rende grande una chitarra? Potremmo stare tutto il giorno a discuterne per cercare di capirlo, ma aveva qualcosa di magico: ecco perché ho continuato a usarla per così tanto tempo".

"La Telecaster è uno strumento meraviglioso, ma nella storia delle meravigliose creazioni di Leo Fender è stato il suo primo tentativo", ha concluso il chitarrista: "Certo, ha segnato una svolta incredibile, ma la Stratocaster è stata nient'altro che la versione elegante e raffinata della Telecaster, e credo sia davvero la più grande chitarra elettrica solid body mai realizzata. Ci sono state un milione di varianti diverse di Stratocaster, ma Leo, davvero, aveva già capito tutto nel 1954 [anno di immissione sul mercato del primo modello di Stratocaster]".

Durante la sua attività con i Police oltre a una Telecaster e una Stratocaster Fiesta Red del '61 Summers ha utilizzato anche un Gibson ES-335 e una Gibson Les Paul del 1960.