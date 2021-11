Vasco Rossi e Gianluca Grignani e quell'indimenticabile siparietto in tv

Da un lato la rockstar della musica italiana, Vasco Rossi. Dall'altro l'astro nascente, Gianluca Grignani. Alle loro spalle - tra gli altri - una giovanissima Giorgia e un altrettanto giovane Max Pezzali, i Pooh, Mietta, Edoardo Bennato, Raf. È il settembre del 1995 e su Canale 5 va in onda "Vota la voce", evento che premia i protagonisti della musica di quell'anno: Vasco è reduce dal successo del singolo "Senza parole" (uscito un anno dopo l'album "Gli spari sopra") e dell'evento "Rock sotto l'assedio", i due concerti a San Siro contro la guerra in Jugoslavia; il cantautore milanese, invece, ha appena archiviato la chiacchierata esibizione alla finale del Festivalbar con "Falco a metà" e si sta ancora godendo i successi del suo album d'esordio "Destinazione paradiso".

Insieme propongono un siparietto entrato dritto dritto tra i momenti più iconici e divertenti della musica italiana degli anni '90.

La sera prima, in camerino, i due erano stati ripresi dalle telecamere mentre cantavano l'uno la hit dell'altro. Vasco, giacca, t-shirt e cappellino rosso, aveva intonato "La mia storia tra le dita", la canzone che l'anno precedente aveva permesso a Gianluca Grignani di vincere Sanremo Giovani e di gareggiare tra gli emergenti al Festival di Sanremo 1995 (dove aveva fatto ascoltare proprio "Destinazione paradiso"). Grignani, maglioncino marrone, aveva provato a imitare Vasco, seduto accanto a lui sul divano, canticchiando "Stupendo", contenuta in "Gli spari sopra". Vasco aveva scherzato citando Lucio Battisti: "C'era una canzone di Battisti che diceva: 'Maledetto d'un gatto'. Devi finire di mangiarmi nel piatto", che qualcuno avrebbe interpretato come un "smettila di ispirarti a me, perché si vede che mi fai il verso". Prima delle risate e dell'abbraccio.

È proprio dopo aver fiutato il feeling tra i due che i conduttori di "Vota la voce", Red Ronnie e Alba Parietti, provano a far interagire Vasco e Grignani di fronte alle telecamere di Canale 5.

A fare il passo è Red Ronnie: "Guarda che bello", dice alla showgirl, "Grignani che s'abbraccia con Vasco". E intanto porge il microfono a Rossi. Ne viene fuori un vero e proprio siparietto al limite tra l'irriverenza e lo scherzo con protagonisti proprio il rocker di Zocca e la voce di "Destinazione paradiso": "In realtà Grignani è molto bello, però non sapete che.", provoca Vasco, toccandosi l'orecchio. L'altro prende la palla al balzo: "Ehhh, sai qual è la verità? Che Vasco c'ha bisogno!", e sbotta a ridere. La Parietti, in imbarazzo, prova a farli smettere: "Basta", sentenzia. Però al suo fianco Red Ronnie li incalza: "Ma se ieri sera cantavate insieme la stessa canzone.". Un breve duetto sulle note di "La mia storia tra le dita", a cappella, con le fan di Grignani tra il pubblico che la cantano insieme a loro. Poi il bel gesto di Vasco, che riavvicinandosi al microfono assicura: "Il ragazzo secondo me è bravo e avrà un futuro".

Alla fine della serata Vasco si porterà a casa il premio come "Miglior cantante maschile" del 1995. Grignani quello di "Miglior rivelazione".