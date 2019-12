Harry Styles, cameo nel nuovo film di 'Star Wars'?

Chi sarà la star dietro il casco da Stormtrooper nel film “Star Wars: L'ascesa di Skywalker” in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 18 dicembre? Secondo l'ipotesi di Mark Hamill, famoso per la sua interpretazione nel ruolo di Luke Skywalker nella saga di Guerre Stellari, sarà l’ex One Direction Harry Styles.

In un post pubblicato su Twitter, l’attore statunitense ricorda che finora sono sempre state super star inglesi ad aver il ricoperto il ruolo dell’Assaltatore Imperiale segreto - precisamente due reali (il principe William e il principe Harry) e due attori (Tom Hardy e Daniel Craig) - e, non essendo ancora stato scelto un cantante per questo cameo, Mark dice che tutti gli indizi puntano in una direzione (“In one direction” scrive in inglese), riferendosi alla voce di “Lights up.

“Mi chiedo, chi sarà lo Stormtrooper segreto in questo film? Considerando che sono stati tutti delle super star del Regno Unito (2 reali + 2 attori) ma ancora nessun cantante, tutti gli indizi puntano in ‘una direzione’: #Stylestrooper”

Hamill accompagna il messaggio con un collage di foto che, oltre a mostrare gli scatti delle star già coinvolte nei precedenti episodi di “Star Wars”, propone una fotografia di Styles con indosso il costume da Stormtrooper che il cantante aveva sfoggiato durante l’after party di Kacey Musgraves lo scorso mese di ottobre.

Tonight #TheRiseOfSkywalker Premiere finally brings closure to my dysfunctional family! Wonder who'll be the #SecretStormtrooper in this one? Considering they've all been UK Superstars (2 Royals+2 Actors) but still no singer, all the clues point in one direction: #Stylestrooper🇬🇧 pic.twitter.com/aDn2xYUEqK — Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 16, 2019

10/25/19 | Harry wore a deluxe stormtrooper costume to Kacey's afterparty in Nashville.https://t.co/BlZsmFuyC5 pic.twitter.com/ssgvmaHiQE — Harry Styles Fashion (@hsfasharchive) October 26, 2019

Harry Styles ha pubblicato lo scorso 13 dicembre il suo nuovo album “Fine line” (leggi qui la nostra recensione). Il cantante britannico presenterà dal vivo l’ideale seguito del suo eponimo disco del 2017 in occasione del “Love on tour” che farà tappa anche in Italia . La voce di “Sign of the times” sarà in concerto al PalaAlpitour di Torino il prossimo 15 maggio e alla Unipol Arena di Bologna il 16 maggio.