Concerti: Harry Styles in Italia nel 2020

Harry Styles torna in concerto in Italia. L'ex One Direction, che il prossimo dicembre pubblicherà il suo nuovo album in studio "Fine line", si esibirà dal vivo nel nostro paese nella primavera del 2020 per due date nei palasport dopo quelle che nell'aprile dello scorso anno lo avevano visto esibirsi a Milano e Bologna.

Il 15 maggio il cantante sarà in concerto al PalaAlpitour di Torino, mentre il 16 si esibirà alla Unipol Arena di Bologna. I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 22 novembre su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

"Fine line" uscirà il 13 dicembre: il disco è l'ideale successore dell'acclamato "Harry Styles", l'album d'esordio come solista che dopo l'esperienza con la boy band lo aveva visto costruirsi una nuova immagine più rock (ottenendo recensioni entusiastiche - qui la nostra). Lo ha anticipato il singolo "Lights up", prodotto da Kid Harpoon (Shawn Mendes, Florence and the Machine, James Bay) e Tyler Johnson (già al suo fianco per l'album precedente).