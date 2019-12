Ultimo, il nuovo singolo 'Tutto questo sei tu': l'ascolto di Rockol

Il 2019 è stato sicuramente il suo anno, tra il secondo posto - non senza polemiche - a Sanremo con "I tuoi particolari", il tour tutto sold out nei palazzetti, i numeri dell'album "Colpa delle favole" e il concerto allo Stadio Olimpico di Roma della scorsa estate. Ultimo lo chiude con un nuovo singolo, "Tutto questo sei tu": una ballata nel suo stile, tra cantautorato contemporaneo e rap melodico, con un testo semplice ma non per questo poco efficace, che anticipa i progetti del cantautore romano per il 2020, su tutti il tour negli stadi (che nella sua città farà tappa al Circo Massimo).

La canzone sarà disponibile da domani, venerdì 13 dicembre. Ultimo l'ha cantata in anteprima sul palco del Forum di Assago, ospite della finale di X Factor, dopo un medley composto da alcune delle sue canzoni più popolari, come "Fateme cantà", "Pianeti", "Ti dedico il silenzio" e la sanremese "I tuoi particolari".

Pianoforte, voce e chitarra elettrica: il pezzo parte in sordina, con Ultimo che quasi sussurra versi semplici e diretti. "Ho bisogno di una risposta / sole che esce nella tempesta / non rinchiuderti in una stanza / e trova fuori la tua certezza", canta. L'apertura nel ritornello: "Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu / completare i tuoi gesti, spegnerti la tv / questo senso di niente, passa se ci sei tu". Una sorta di prosecuzione de "I tuoi particolari"? Più o meno: se lì Ultimo raccontava la fine di una storia importante attraverso l'assenza nelle piccole cose quotidiane, qui canta l'amore ritrovato, con la paura però che possa tutto svanire da un momento all'altro. Tra venature blues e una melodia intensa, si arriva così al finale, in cui la voce del cantautore è affiancata da un coro gospel.

Il tour 2020 negli stadi di Ultimo partirà il 29 maggio da Bibione, in provincia di Venezia, e farà tappa a - nell'ordine - Torino, Firenze, Napoli, Milano, Modena, Ancona, Pescara, Bari e Messina, per chiudere il 19 luglio al Circo Massimo di Roma.