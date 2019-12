Ultimo suona in anteprima il nuovo singolo 'Tutto questo sei tu'

Ultimo suona in anteprima alcuni secondi del suo nuovo singolo "Tutto questo sei tu": il cantautore romano ha pubblicato sui social una clip di meno di trenta secondi in cui fa ascoltare due versi della sua nuova canzone, accompagnandosi al pianoforte. "Ho bisogno adesso di un sogno / in questa strada in cui mi ricordo", canta Ultimo. "Tutto questo sei tu" uscirà questo venerdì, 13 dicembre, ma domani sera il cantautore la canterà per la prima volta dal vivo, in anteprima, al Forum di Assago, in veste di ospite della finale di X Factor:

"Tutto questo sei tu" va a chiudere il 2019 di Ultimo, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo tra i "big" - dopo la vittoria dello scorso anno nelle "Nuove proposte" - con "I tuoi particolari" e proseguito con l'album "Colpa delle favole", con il tour nei palasport, con il concerto allo Stadio Olimpico e con l'annuncio del suo primo tour negli stadi.

Non è dato sapere, al momento, se "Tutto questo sei tu" anticipa un nuovo album di inediti o se sarà contenuta all'interno del disco dal vivo del concerto all'Olimpico dello scorso luglio.