Concerti: Ultimo annuncia altri sei stadi

Si aggiungono sei nuove date al ‘Tour negli stadi 2020’ del cantautore romano Ultimo. Ai concerti già annunciati si aggiungono due nuove città: Torino, il 3 giugno, e Ancona, il 30 giugno. Inoltre, vengono raddoppiate le esibizioni negli stadi di Firenze, Napoli e Milano. In più è stata aggiunta, il 29 maggio, la data zero a Bibione, in provincia di Venezia.

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Il cantautore devolverà parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

"Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall'animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi" – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell'UNICEF Italia. "Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all'UNICEF e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza."

Questo il calendario confermato:

29 maggio 2020 - Bibione @ Stadio Comunale

3 giugno 2020 - Torino @ Stadio Comunale

6 giugno 2020 - Firenze @ Stadio Artemio Franchi

7 giugno 2020 - Firenze @ Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 - Napoli @Stadio San Paolo

14 giugno 2020 - Napoli @Stadio San Paolo

18 giugno 2020 - Milano @ Stadio San Siro

19 giugno 2020 - Milano @ Stadio San Siro

26 giugno 2020 - Modena @ Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 - Ancona @ Stadio del Conero

4 luglio 2020 - Pescara @ Stadio Adriatico

11 luglio 2020 - Bari @ Stadio San Nicola

15 luglio 2020 - Messina @ Stadio San Filippo

19 luglio 2020 - Roma @ Circo Massimo

I biglietti sono disponibili in pre-sale Fan Club a partire da venerdì 20 settembre alle ore 11.00. Mentre la vendita aperta a tutti avrà inizio sul Circuito Ticketone a partire da sabato 21 settembre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11.00 di martedì 24 settembre.