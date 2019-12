Jonathan Wilson, il nuovo album ‘Dixie Blur’ esce a marzo

Il cantautore statunitense - che lo scorso ottobre si è visto costretto ad annullare i concerti di Bologna e Milano previsti a novembre - ha annunciato l’uscita di un nuovo album. Jonathan Wilson, impegnato accanto a Roger Waters nel tour US + THEM del 2018, pubblicherà il suo nuovo disco dal titolo “Dixie Blur” il prossimo 6 marzo.

L’ideale seguito di “Rare Birds” del 2018 è anticipato dai singoli “So alive”, "69 Corvette" e dall’inedito pubblicato oggi, 10 dicembre, “Korean Tea”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Dixie Blur”, registrato al Sound Emporium Studio a Nashville dal cantautore accompagnato da Mark O’Connor (violino), Kenny Vaughan (chitarra) Dennis Crouch (basso), Russ Pahl (pedal steel), Jim Hoke (armonica, legni), Jon Radford (batteria), e Drew Erickson (tastiere).

Il prossimo 27 marzo Wilson sarà impegnato in tour europeo che lo porterà da Amsterdam, Parigi, Oslo fino a Londra. Al momento non sono state annunciate date in Italia.

1. Just For Love

2. ’69 Corvette

3. New Home

4. So Alive

5. In Heaven Making Love

6. Oh Girl

7. Pirate

8. Enemies

9. Fun For The Masses

10. Platform

11. Riding The Blinds

12. El Camino Real

13. Golden Apples

14. Korean Tea