Foo Fighters, nuovo Ep a sorpresa (con una cover dei Pink Floyd)

La band di Dave Grohl continua nell’operazione di offrire gratuitamente ai fan materiale esclusivo e contenuti d’archivio. Dopo aver aperto per la prima volta gli archivi lo scorso 5 luglio, oggi - 6 dicembre - i Foo Fighters hanno pubblicato un nuovo Ep a sorpresa. “01999925” presenta cinque canzoni tra cui una cover dei Pink Floyd, un brano live e b-side.

La nuova pubblicazione della formazione di Seattle si apre con due cover, una del brano “Iron and Stone” degli Obsessed e la seconda della canzone “Have a Cigar” dei Pink Floyd - tratta dall’album “Wish you were here”. L’Ep propone poi Make a Bet, pezzo dei Foo Fighters. Tutte e tre le tracce erano incluse nel disco del singolo di “Learn to fly” pubblicato il 18 ottobre 1999 come primo estratto dell’album “There is nothing left to lose”.

Il già batterista dei Nirvana e compagni propongono infine le registrazioni dal vivo dei brani "Ain't it the fife" e “Floaty” - registrate negli Wisseloord Studio a Hilversum (Paesi Bassi) nel novembre del 1999.

I Foo Fighters - attualmente impegnati nella stesura dell'ideale seguito di "Concrete and gold" del 2015 - saranno in concerto in Italia il prossimo 14 giugno e andranno in scena sul palco del MIND - Innovation District, Area Expo, a Milano.