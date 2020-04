Vasco Rossi, “Bollicine” usciva 37 anni fa: le canzoni del disco una per una. “Giocala”

In parte è una risposta ai moralismi evocati da “Portatemi Dio”, tanto da essere presentata live nel 1983-84 con le parole: “Il cielo lasciamolo ai passeri, stiamo coi piedi per terra!”. “Giocala” è un bel pezzo pop rock con refrain vocalmente aggressivo che lascia in secondo piano anche ogni riferimento sociale (sul “petrolio” comunque nominato, pretesto di guerre e meschinità varie) per cantare il vivere sino in fondo, soprattutto nell’amore. La canzone si rivolge esplicitamente alle fan più giovani: “Ti sei pentita? Vorresti ritornare a dirgli... cosa??? Ma si chiama orgoglio quello che ti frega! Corri e fottitene! Ci fosse anche una sola probabilità... giocala!”.

Pezzo molto d’autore, elegantissimo nello sviluppo, che arriva a sfiorare un etereo pop jazz di sintetizzatori, fiati e ritmica pesante, Giocala si affaccerà nei dischi dal vivo di Vasco solo nel 2012, in VASCO LIVE KOM 011: un recupero inatteso, più d’atmosfera che rock, quasi a scaldare i fan prima di giungere al cuore effettivo del concerto.

I testi sono tratti dal libro di Andrea Pedrinelli “Vasco Rossi, la storia dietro le canzoni”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di Vasco Rossi.

Qui la copertina del libro