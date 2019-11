Concerti, 'PFM canta De André - Anniversary': nuove date

Cresce il tour della Premiata Forneria Marconi “PFM canta De André - Anniversary”, la cui branca invernale ha preso il via lo scorso 12 novembre a Udine: la band capitanata da Franz di Cioccio non si fermerà con la data di Cittanova, in calendario il 28 dicembre, ma proseguirà anche nel mese di febbraio con nuove date. Ecco i dettagli dei due nuovi concerti:

21 febbraio 2020

ore 21:00 – Teatro Regio – Parma

24 febbraio 2020

ore 21:15 - Gran Teatro Morato – Brescia

25 febbraio 2020

ore 21:00 – Teatro Dal Verme - Milano

27 febbraio 2020

ore 21:15 - Gran Teatro Geox - Padova

28 febbraio 2020

ore 21:00 – Teatro Moderno – Grosseto

29 febbraio 2020

ore 21:00 – Auditorium Conciliazione - Roma

I biglietti per i set saranno disponibili a partire dalle 11.00 di domenica 1 dicembre su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.

La tranche estiva della tournée della band progressive “PFM canta De André - Anniversary” si era conclusa all’Arena di Verona lo scorso 29 luglio con la partecipazione di Cristiano De André. Tra gli altri appuntamenti della Premiata Forneria Marconi dell’anno che sia avvia a conclusione, il 2019, figurano la partecipazione all’ultima edizione della “Cruise to the Edge” e il “The Very Best Tour 2019” dell’estate. Dal punto di vista discografico, invece, la formazione ha dato alle stampe lo scorso 2017 l’album “Emotional Tatoos”, giunto sul mercato a circa undici anni di distanza dal precedente capitolo discografico della PFM, “Stati di immaginazione”.