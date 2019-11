Concerti, i Coldplay dicono no agli stadi: 'Questo disco non ce lo permette'

A quanto pare, i Coldplay non hanno alcuna intenzione di cambiare idea: il loro nuovo album, "Everyday life", uscito lo scorso venerdì, non sarà promosso dal vivo con un tour. Ci saranno delle esibizioni speciali, certo, come quella (doppia) che nel giorno dell'uscita del disco ha visto Chris Martin e soci suonare le nuove canzoni ad Amman, in Giordania, o come quella di ieri al Museo di Storia Naturale di Londra. Ma non ci sarà una vera e propria tournée. Il frontman del gruppo lo aveva detto già in un'intervista concessa qualche giorno fa alla BBC, facendo sapere di essere alla ricerca su un modo per fare concerti "sostenibili per l'ambiente", e approfondisce ora la questione in un'intervista al tabloid britannico Daily Star.

Stavolta, però, l'ambiente non c'entra nulla. Chris Martin ha infatti chiarito che tra i motivi che hanno spinto i Coldplay a rinunciare a lunghe tournée negli stadi come quelle legate ai loro precedenti dischi c'è lo stesso "Everyday life": un disco dalle atmosfere completamente diverse rispetto a quelle delle ultime fatiche discografiche della band di "Viva la vida", e che non si presta ad essere suonato in spazi grandi come gli stadi. Ha spiegato infatti il leader:

"I concerti negli stadi? Oggi ci sentiamo diversi. Non riesco a immaginarlo, adesso. Fare un tour negli stadi non ha niente a che vedere con le cose che stiamo raccontando in questo momento. È come accendere un interruttore".

Dopo i due concerti ad Amman e quello di Londra i Coldplay non hanno annunciato altre esibizioni. Almeno per il momento.