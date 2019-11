I Coldplay hanno suonato dal vivo il nuovo album "Everyday Life"

I Coldplay hanno celebrato l’uscita del nuovo album “Everyday Life” (leggi qui la nostra recensione), suonandolo per intero questa mattina in Giordania.

La band di Chris Martin è stata raggiunta oggi da Femi Kuti, Stromae e altri musicisti ancora per lo spettacolo che terranno questa sera al tramonto ad Amman, capitale della nazione mediorientale. Il live sarà possibile vederlo in diretta streaming su YouTube.

Prima dell'uscita dell’album, che è giunto a cinque anni di distanza dal precedente “A Head Full of Dreams” (leggi qui la nostra recensione), i Coldplay hanno dichiarato che non faranno un tour a sostegno del disco fino a quando non potranno farlo in modo sostenibile e che stanno cercando modi più ecologici di andare in tour.