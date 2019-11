Coldplay in concerto al Museo di Storia Naturale di Londra: foto, video e scaletta

In una cornice del tutto particolare - il Natural History Museum di Londra - i Coldplay hanno presentato al pubblico britannico nella serata di ieri, lunedì 25 novembre, il loro nuovo album "Everyday Life": lo show - il terzo tenuto dalla formazione capitanata da Chris Martin dopo i due concerti organizzati ad Amman, in Giordania, tra gli scorsi 22 e 23 novembre - ha visto il quartetto britannico eseguire dal vivo una buona selezione di episodi tratti dalla recentissima doppia fatica in sala d'incisione accanto a pochi - ma apprezzati - cavalli di battaglia estratti dal proprio repertorio.

The end of an amazing night in an incredible venue. A 🌙☀️ #EverydayLife pic.twitter.com/Wx010nRpGF — Coldplay🌙☀️ (@coldplay) November 25, 2019

I’m watching Coldplay late night at the Natural History Museum and it’s bloody lovely and they just did this version of Fix You pic.twitter.com/uebidAoqcf — Jonathan Dean (@JonathanDean_) November 25, 2019

More photos Coldplay performing at the Natural History Museum in London - November 25 (2/3) pic.twitter.com/ZZT6sViwA5 — Coldplaying🌙☀️ (@coldplaying) November 25, 2019

In scaletta, tra i brani meno recenti, ha trovato spazio anche "Fix You", originariamente pubblicato all'interno dell'album del 2005 "X&Y":

Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni eseguite:

SETLIST Sunrise

Church (con Norah Shaqur)

Trouble in Town

BrokEn

Lovers in Japan

Fix You

Daddy

Arabesque (con Femi Kuti)

Femi Jam

When I Need a Friend

Viva la vida

Orphans

Cry Cry Cry

BIS #1 A Sky Full of Stars

Guns

Sparks

Champion of the World

Everyday Life



Al momento i Coldplay non hanno annunciato un tour in supporto alla loro ultima prova in studio sulla lunga distanza. Intervistato lo scorso 21 novembre dalla BBC, Chris Martin ha lasciato intendere che il suo gruppo potrebbe rinunciare in futuro ai grandi tour mondiali nel caso operazioni del genere non dovessero rivelarsi del tutto ecocompatibili: