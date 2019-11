Beck, l’incendio alla Universal potrebbe aver distrutto diversi suoi album inediti

Durante un’intervista per il Sydney Morning Herald il cantautore di Los Angeles - che ha pubblicato il nuovo disco “Hyperspace” (qui la recensione) lo scorso 22 novembre - ha raccontato che molto probabilmente interi suoi album di musica mai pubblicati sono stati distrutti dall’incendio che nel 2008 ha colpito gli Universal Studios di Hollywood, in California.

Beck ha spiegato che il suo management “Non vuole ancora dirmi cosa è stato perso”. E, rivelando che un doppio album di cover di Hank Williams registrato nel 2001 è “probabilmente scomparso”, ha aggiunto:

“Ho la sensazione che il mio management non me me lo stia dicendo perchè non può sopportare l’idea di dare la notizia.”

Il cantante si è anche espresso preoccupato per la distruzione o meno di altri suoi album inediti, fra cui gli outtakes della sua ottava prova sulla lunga distanza “Sea Change” e un intero disco che ha realizzato con i Jon Spencer Blues Explosion nel 1995. Beck ha poi raccontato:

“Sono andato a Nashville in tour per due giorni e ho inciso un album country che non è mai stato pubblicato. Ho alcuni album rock che ho fatto negli anni ’90. Prima di ‘Odelay’, ho provato a fare un disco indie-rock, quindi c’è un album che suona come uno dei Pavement, dei Sebadoh, cose del genere. Nessuno ci dice niente.”

Il nome di Beck fa parte della lunga lista di artisti interessati dalle conseguenze dell’incendio che comprende, oltre a a una gran quantità di nomi minori, Elton John, Eric Clapton, Eagles, Aerosmith, Steely Dan, Tom Petty and the Heartbreakers, Police, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Nirvana, Soundgarden, Tupac Shakur, Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Billie Holiday, Chuck Berry, Aretha Franklin, John Coltrane, Count Basie, Ray Charles, Sammy Davis Jr., Les Paul, Fats Domino, Loretta Lynn, B.B. King, Quincy Jones, Burt Bacharach, Joan Baez, Neil Diamond, Sonny and Cher, The Mamas and the Papas, Joni Mitchell, Cat Stevens, Lynyrd Skynyrd, Jimmy Buffett, Don Henley, Iggy Pop, Barry White, Patti LaBelle, Yoko Ono, Sting, R.E.M., Janet Jackson, Queen Latifah, Mary J. Blige, Sonic Youth, No Doubt, Snoop Dogg, Hole, Sheryl Crow e Eminem.