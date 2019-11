Francesco Guccini, è uscita ‘Natale a Pavana’: audio e testo

È da oggi disponibile all’ascolto il nuovo inedito di Francesco Guccini “Natale a Pavana”, realizzato in collaborazione con Mauro Pagani, che si è occupato della composizione dalla musica, e parte dell’album tributo al cantautore emiliano “Note di viaggio”, pubblicato oggi, 15 novembre. “Natale a Pavana” è in pavanese, il dialetto parlato nel paese dell’Appennino tosco-emiliano dove vive Guccini, “una seconda patria”, come lo definisce il settantanovenne cantautore di “Dio è morto”.

Potete ascoltare la canzone qui:

Testo:

Del volte i m’arcordo quíi Nadali

(quand’i ero un bambin):

la sfrúmmia del vacanze, dla valísglia,

al sconsummo dla strada a la stazion

(a pée, ma alora a s’ caminava verodío)

e me babbo davanti con al peso emíemémadre‘ddré.

“Modna, stazion ‘d Modna”

E ‘na zízzola (maremma can) col braghe corte, e ‘na nebbia (diolai) ch’a t’inzupava

al córe, e t’a l’ stricava

per avertase quando ‘d sovr’al colle

l’aparizion dla Madonna su a San Lucca

a t’ disgeva ch’l’era ariva’ Bologgna.

(Babbo, perché noialtri

A ‘n se sta ed ca’ a Bologgna?

Eee, magara!)

E po’ piazale Ovest,

ghiggne e chiàccare con vosgi che col treno già i m’ portavan’ ed colpo su i mée monti

el sudava al vapore e quando ed rado

lascia’ cl’altra stazion

s’entrava in galería

al fummo a s’inflitrava int al vagon

e a l’ rempiva i polmon

e s’a t’ sopiavi al naso

l’era móccio e carbon.

E neve, tanta neve, bianca e fina, E neve, tanta neve

fin a la Venturina.

(D’ed d’là dal fiumme a i era

Al monte dla mé Pavna,

la sóo magia

e la mé forza e la mé fantasia)

Giò dal treno, Ziarina,

la c’aspetava, l’era anda’ a comprare l’anguilla dla vigília

Ziarina disgeva:

“via, via, ch’l’è belle buíio!”

(per Nadale la notte la vén presto)

E via che ‘d strada, tanta,

a i né ancora da fare

(a pée, ma l’era tutt’un caminare)

Cla strada belle fatta tante volte

Fra dóo montaggne ‘d neve.

E in ca’ i i’eren tutti,

Nonnamabília a i era,

Ziorico, Nonnopietro,

e Ziateresa,

con i taselli ‘d tavole ‘d castaggno

e i sacchi amontina’ lí’d fianco a i muri e l’acqua ch’la scoreva dal botaccio per far andar el masg’ne,

per tridare el castaggne,

robbanera, frumento e formenton. Che gran savore ‘d bón!

L’era, l’era ca’ mia,

i ero torna’ a ca’ mia,

al me fiumme,

ai mée monti, al mé mondo e Modna, e la só torre, l’eran armaste un soggno, soltanto un brutto soggno, che al Limentra

c’ la piéna d’inverno.

a l’portava via

L’era, l’era ca’ mia,

i ero torna’ a ca’ mia,

al me fiumme,

ai mée monti, al mé mondo e Modna, e la só torre, l’eran armaste un soggno, che al Limentra

a l’portava via.

Alla realizzazione di “Note di Viaggio – capitolo 1: venite avanti…” hanno partecipato Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli. La produzione e gli arrangiamenti del disco sono stati affidati a Mauro Pagani.