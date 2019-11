Brian Setzer non sta bene e cancella il tour natalizio

Il frontman degli Stray Cats Brian Setzer soffre di ‘un grave caso di acufene’ che lo ha costretto a cancellare il suo prossimo tour natalizio.

In un comunicato Setzer dichiara:

“È straziante deludere i miei fan che hanno condiviso le mie stagioni natalizie insieme a me per oltre quindici anni. Sono davvero dispiaciuto per l'inconveniente causato a tutte le persone fantastiche che hanno reso possibile il mio tour e per i miei fan incredibilmente fedeli e devoti. Odio deludervi e spero che capirete”.