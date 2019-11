Madonna sul palco con due ore di ritardo: fischiata e derisa dai fan. Video

A quanto pare, i fan di Madonna non tollerano più i suoi comportamenti da Regina del Pop. Spronati forse dalla notizia dell'azione legale collettiva contro la popstar che ha visto alcuni fan riunirsi per chiedere un risarcimento alla cantante al suo promoter per gli infiniti ritardi con cui cominciano i concerti del "Madame X tour", gli spettatori del Colosseum di Las Vegas - dove il tour fa tappa questo fine settimana - hanno duramente contestato Madonna: la voce di "Like a Virgin" è stata fischiata e derisa dai suoi stessi fan.

Il concerto sarebbe dovuto cominciare alle 20.30, ma in seguito ai diversi ritardi delle esibizioni di Madonna gli organizzatori lo avevano posticipato di due ore. Alla fine, la cantante si è presentata sul palco mezz'ora dopo la mezzanotte. A quel punto è partita la rivolta dei fan, che oltre a fischiare la popstar hanno anche chiesto il rimborso dei biglietti. È stata la stessa Madonna a pubblicare sui social il video, vantandosi della sua reazione.

"C'è una cosa che dovete capire", ha detto infatti la cantante, sedendosi sul pianoforte, prima di cominciare a cantare, "ed è questa: una regina non è mai in ritardo".