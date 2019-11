Madonna: azione legale collettiva dei fan contro la popstar

Querela di massa contro Madonna. Colpa degli assurdi ritardi dei concerti della popstar, nota per non essere così puntuale in tour.

Secondo quanto riferisce il sito statunitense di gossip e intrattenimento TMZ, i fan della popstar hanno deciso di intraprendere un'azione legale collettiva nei confronti della cantante e di Live Nation, la società che cura gli interessi dal vivo di Madonna in tutto il mondo.

L'iniziativa è partita da un fan della voce di "Like a Virgin" che aveva acquistato lo scorso agosto un biglietto per il concerto a Miami Beach del "Madame X tour", la tournée di Madonna legata al suo nuovo album di inediti, originariamente in programma per le 20.30 del 17 dicembre: in seguito ai diversi ritardi dei concerti, gli organizzatori hanno già posticipato di due ore l'inizio del concerto. L'acquirente ha provato a chiedere un rimborso del biglietto, pagato più di mille dollari, ma gli è stato negato e così ha radunato altri fan arrabbiati con la popstar per i ritardi e li ha convinti a querelare in massa Madonna e il suo promoter per chiedere un risarcimento.

La cantante al momento non ha risposto alle accuse.