Josh Homme: "Per i Them Crooked Vultures sono sempre pronto"

La scorsa estate Dave Grohl riferendosi ai Them Crooked Vultures, la superband composta oltre che dal frontman dei Foo Fighters anche da Josh Homme dei Queens Of The Stone Age e da John Paul Jones dei Led Zeppelin, aveva dichiarato che ‘c’è sempre qualcosa che bolle in pentola’. Ora, sul tema, si è espresso anche Homme.

Queste le sue parole rilasciate durante un’intervista al magazine statunitense Rolling Stone:

“La cosa ironica è che tutti noi vogliamo fare un altro disco dei Vultures e penso che ognuno abbia determinati ruoli da ricoprire nei Vultures e, in tutta onestà, sento che sia parte del ruolo di Dave, dal momento che ci ha messo insieme la prima volta dicendo: ‘Ehi, volete provarci?’. Mi pare che sia parte della descrizione del suo lavoro nei Vultures. Io ho le mie cose da fare. Ma sono sempre pronto per tornare nei Them Crooked Vultures”.

E dice ancora:

“Penso che alla fine queste cose accadono quando devono. Quando fanno musica, le persone si incontrano perché vogliono e non perché provano un senso di bisogno o di disperazione. Penso che sia il miglior motivo per incontrarsi”.

I Them Crooked Vultures hanno pubblicato il loro unico ed eponimo album, esattamente dieci anni fa, nel novembre del 2009.