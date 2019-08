Dave Grohl: novità in arrivo dai Them Crooked Vultures?

Durante una recente intervista con il Guardian Dave Grohl, tra le altre cose, ha parlato anche del supergruppo formato insieme a Josh Homme dei Queens of the Stone Age e l'ex Led Zeppelin John Paul Jones – il cui primo e unico lavoro discografico risale a una decina di anni fa.

I Them Crooked Vultures, infatti, nel corso della loro carriera hanno pubblicato solo il loro omonimo album di debutto nel novembre 2009 - anticipato da alcune date negli Stati Uniti e in Europa e successivamente seguito da un tour nel Nord America e in Gran Bretagna tra l’ottobre e il dicembre dello stesso anno. In questi ultimi dieci anni la superband non ha più presentato nessuna nuova uscita discografica ma la possibilità di un loro ritorno è sempre stata nell’aria – come raccontò il già frontman dei Foo Fighters durante un’intervista nel 2017.

Dave Grohl al quotidiano britannico ha raccontato del suo rapporto con Josh – con il quale ha uno stretto legame d’amicizia – e di quello con Jones, per cui nutre una certa ammirazione per l’abilità di suonare dell’ex Led Zeppelin:

"Ci sono momenti in cui sei rilassato sul divano e non pensi al suo periodo con i Led Zeppelin. Quindi inizi a suonare, ma ti ricordi subito di essere una tacca sotto (a livello musicale) rispetto a quest'uomo. È ancora difficile accettare che devo suonare in una band con lui.”

Accennando ai compagni con cui ha formato i Them Crooked Vultures, ha specificato:

“Tecnicamente siamo ancora una band. Ci esercitiamo una volta ogni decennio. Da quello che mi risulta stiamo per entrare in un nuovo decennio, no? Non ho notizie ufficiali ma c'è sempre qualcosa che bolle in pentola".

Sull'argomento TCV era tornato recentemente anche l'ex chitarrista dei Led Zeppelin: Jimmy Page aveva raccontato come mai non avesse partecipato al progetto insieme a Grohl, Homme e Jones.