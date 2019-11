Dua Lipa in body e collant: guarda la sexy esibizione agli MTV EMAs 2019

Anche se non ha vinto nessun premio, se non altro perché non era candidata in nessuna delle categorie, Dua Lipa ha fatto comunque la sua bella figura sul palco degli MTV EMAs 2019. L'esibizione della cantante di origini albanesi è stata una delle più acclamate ieri sera al FIBES Conference and Exhibition Centre di Siviglia, in Spagna, il polo che ha ospitato l'edizione 2019 dell'evento che premia gli artisti e le canzoni più popolari in Europa.

Dua Lipa è stata chiamata ad aprire lo show cantando il suo nuovo singolo, "Don't start now", uscito appena lo scorso venerdì, 1° novembre. Accompagnata da non poche ballerine, la popstar si è presentata sul palco con un body che ha evidenziato le sue curve, un paio di collant e stivaletti neri.

Tra pose sexy e mosse provocanti, la voce di "New rules" ha cantato la sua nuova canzone, scaldando così il pubblico FIBES Conference and Exhibition Centre all'inizio dello show ( qui l'elenco con tutti i premiati). Ecco il video dell'esibizione:"Don't start now" è il primo singolo estratto dal nuovo album in studio della cantante, di prossima pubblicazione: "Ho scelto di pubblicare questa nuova canzone come prima in modo da chiudere un capitolo della mia vita ed iniziarne un altro", ha detto lei, "verso una nuova fase con un nuovo sound".