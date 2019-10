Dua Lipa, esce il 1° novembre il singolo ‘Don’t Start Now’

Dua Lipa ha annunciato l’uscita, il prossimo 1° novembre, del nuovo singolo “Don’t Start Now”, del quale la cantautrice di origini albanesi ha già condiviso un piccolo assaggio sul suo canale YouTube. Eccolo:

Per quanto non si conoscano ancora i dettagli di quella che si prospetta essere la nuova fatica discografica dell’artista britannica, il momento della pubblicazione dell’ideale seguito di “Dua Lipa” sembra avvicinarsi. L’artista nei giorni scorsi ha infatti ringraziato i fan per la pazienza, via social, salutandoli con un “ci vediamo presto” e segnalando l’arrivo di una “nuova era”. Quanto a “Don’t Start Now”, Dua Lipa ha presentato la canzone così:

Ho scelto di pubblicare questa canzone come prima in modo da chiudere un capitolo della mia vita e iniziarne un altro. Verso una nuova fase con un nuovo sound! Tutto sta nell'andare avanti e non permettere mai a nessuno di mettersi di mezzo. Mi è sembrata anche una scelta naturale visto che l'ho realizzata con la stessa crew con cui ho fatto “New Rules”.

A proposito del suo nuovo disco, al quale Dua Lipa, classe 1995, ha raccontato di aver lavorato insieme a Nile Rodgers, la cantautrice ha detto che si tratterà di un album “ancora pop” ma “davvero divertente”. E ancora: “Ma è certamente più concettuale”. Concludendo: “Sarebbe probabilmente stato rischioso se non fossi stata rischiosa con il prossimo album. Non penso che sarebbe stato così tanto divertente se avessi cercato di ricreare il primo album. Come artista vuoi costantemente crescere e cambiare prospettiva e provare qualcosa di nuovo”.