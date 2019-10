J-Ax, il nuovo album: 'Reale' esce nel 2020

"Ho già pronte più di venti demo. Appena ho del tempo libero lavoro sulla musica, è quello che faccio tutti i giorni. Conto di mettere insieme l'album per fine anno, dovrebbe uscire nel 2020”: il rapper milanese aveva anticipato l’uscita di un nuovo disco già lo scorso mese di luglio a Rockol, durante l’intervista in occasione del suo concerto al Rock in Roma. Ora è arrivata la conferma: lo stesso J-Ax ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video per annunciare l’uscita della sua nuova prova sulla lunga distanza.

“È arrivato il momento di togliersi la maschera”, ha detto Alessandro Aleotti nella clip, togliendosi una maschera con luci al neon rosse che richiamano una tipica zucca di Halloween, in tema con la giornata di oggi - 31 dicembre.

Il rapper ha comunicato così l’uscita della sua nuova prova discografica, marcando la pronuncia del titolo “Reale” sottolineando un gioco di parole con il suo nome all’anagrafe.

La nuova fatica in studio di registrazione di J-Ax uscirà nel 2020, a cinque anni di distanza dal suo album di inediti “Il bello d’essere brutti” del 2015 e a tre anni dal disco congiunto con Fedez “Comunisti col Rolex”. Nel 2018 è stata pubblicata una raccolta per i venticinque anni di carriera del rapper di “Rap n’ Roll” dal titolo"25 Ax - Il bello di essere J-Ax".