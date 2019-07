'Un nuovo album nel 2020': guarda l'intervista a J-Ax nella Rockol Lounge

Il tour dedicato ai venticinque anni di carriera, la reunion con Dj Jad che ha portato al ritorno sui palchi degli Articolo 31, la tv, i nuovi singoli: anche se negli ultimi mesi J-Ax non si è praticamente mai fermato, è riuscito comunque a trovare del tempo da trascorrere in studio di registrazione, per lavorare a quello che sarà il suo prossimo album di inediti. Dovrebbe uscire nel 2020. Ce l'ha anticipato lo stesso Ax sul divanetto della Rockol Lounge, nel backstage del Rock in Roma (dove ieri sera il suo tour estivo ha fatto tappa): "Ho già pronte più di venti demo. Appena ho del tempo libero lavoro sulla musica, è quello he faccio tutti i giorni. Conto di mettere insieme l'album per fine anno, dovrebbe uscire nel 2020", ha detto il rapper. Guarda l'intervista qui sotto:

L'ultimo album di inediti di J-Ax è "Il bello d'esser brutti", uscito nel 2015, prima dell'inizio della collaborazione con Fedez che ha portato all'album congiunto "Comunisti col Rolex" e al relativo tour. Il rapper sarà impegnato sui palchi dei festival italiani per tutta l'estate.