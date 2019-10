Dave Mustaine ha concluso la terapia per il cancro alla gola

Decise schiarite in casa Megadeth, il bassista David Ellefson ha infatti rivelato che il frontman della formazione statunitense Dave Mustaine ha completato la terapia per il cancro alla gola ed è in fase di recupero.

Questo quanto dichiarato da Ellefson a Pomelo Rocker:

"Dave ha completato la terapia per il cancro alla gola e ora è in via di guarigione, siamo fiduciosi e ottimisti per un pieno recupero. Una volta completata questa fase, lasceremo che si prenda tutto il tempo necessario e poi riprenderemo con l'album. Mi auguro che forse per il 2020 saremo in grado di pubblicare un nuovo album".

Ellefson è fiducioso sul fatto che Mustaine possa essere pronto per l'imminente tour europeo dei Megadeth, in partenza il prossimo 20 gennaio, insieme ai Five Finger Death Punch. Una cosa che sembrava impossibile quando venne diagnosticato il male.

Dice ancora Ellefson:

"A volte la vita ti lancia delle carte che non ti aspetti. Siamo sempre stati una band resiliente e abbiamo sempre aggirato gli ostacoli. Come sappiamo, Dave è un combattente. Parlando con lui, sembra molto ottimista sul futuro di Megadeth.”

Mustaine ha rivelato il suo cancro lo scorso 17 giugno, dopo questa notizia i Megadeth hanno cancellato tutte le date del tour del 2019. Il tour del 2020 con i Five Finger Death Punch saranno i primi spettacoli della band da quando si è saputo della lotta contro il cancro di Dave Mustaine.