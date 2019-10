Prince inedito: l'artista contro l'industria, Ed Sheeran e Katy Perry

Prince non era un fan di popstar come Ed Sheeran e Katy Perry. Tutt'altro. Il folletto di Minneapolis arrivò addirittura ad accusare i network americani e l'industria discografica più in generale di voler far piacere a tutti i costi la voce di "Thinking out loud" e la cantante californiana: "Cercano di farceli ingoiare a forza". Così, almeno, si evince da alcune lettere definite inedite contenute in "The beautiful ones. L'autobiografia incompiuta", libro che svela lati inediti della personalità e del carattere della star di "Purple rain".

Il volume uscirà sul mercato angloamericano domani, 29 ottobre, mentre in Italia arriverà sugli scaffali delle librerie il prossimo 14 novembre, edito da HarperCollins. Come già riportato da Rockol, è una versione ridotta del libro di memorie che Prince stava scrivendo prima della sua morte, avvenuta nel 2016, insieme allo scrittore newyorkese Dan Piepenbring. Nelle 300 pagine, Prince è raccontato attraverso lettere inedite che sarebbero state trovate a Paisley Park, la sua dimora a Minneapolis, e poi foto, ritagli originali e testi della stessa autobiografia che aveva iniziato a scrivere.