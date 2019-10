Chris Martin parla dell'ultimo album dei Coldplay

Il frontman dei Coldplay Chris Martin ha parlato a BBC Radio 1 di cosa parla il nuovo doppio album della sua band, “Everyday Life”, che verrà pubblicato il prossimo 22 novembre.

Ecco cosa ha dichiarato:

E ha continuato dicendo:

“La verità è che c'era qualcosa nel nostro ultimo tour che mi ha fatto parlare apertamente e non pensare se le persone fossero o meno d'accordo. Questa è stata la prima volta che ci siamo detti, ‘Siamo arrivati ​​in questo posto come una band, quindi non c'è davvero nulla da pensare in termini di carriera’. Puoi parlare davvero liberamente e lasciare che tutti i colori della vita vengano fuori. Alcune cose sono molto personali, riguardano cose reali della mia vita, altre riguardano cose che vedo o che vediamo e altre riguardano il tentativo di entrare in empatia con ciò che altre persone stanno provando”.