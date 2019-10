James Morrison e Francesca Michielin insieme nel singolo 'Glorious'

James Morrison e Francesca Michielin insieme per una canzone. Si intitola "Glorious" ed è il nuovo singolo del cantautore britannico, che ha reinciso una canzone contenuta all'interno del suo ultimo album, "You're stronger than you now" (uscito lo scorso marzo), in duetto con la cantautrice veneta. Il brano uscirà questo venerdì, 18 ottobre, per Artist First: "Sono onorata di far parte di questo progetto internazionale, di cantare in inglese con un grande artista", fa sapere la Michielin, che il giorno prima dell'uscita della canzone, il 17 ottobre, raggiungerà James Morrison sul palco dell'Alcatraz di Milano - unica data italiana della tournée del cantautore - per far ascoltare in anteprima il duetto.