Quando Elton John riscrisse il testo di "Imagine" di John Lennon

Una volta Elton John ha riscritto il testo della celeberrima "Imagine" di John Lennon per prenderlo in giro per le sue abitudini di acquisto compulsivo. Questo episodio viene riportato dal musicista di Pinner nella sua autobiografia ‘Me’ che verrà pubblicata il prossimo 15 ottobre.

Nel libro Elton John ricorda che se lui era noto per essere un amante dello shopping, l’ex Beatles John Lennon e la moglie Yoko Ono lo erano altrettanto. Come riporta il Daily Mail, così è scritto in ‘Me’:

“Durante lo shopping un giorno mi sono reso conto che avrei potuto esaurire le possibilità della shopping-terapia quando mi sono ritrovato a comprare un orologio a cucù che, invece di un cuculo, aveva un grande pene di legno che entrava e usciva ogni ora”.

E continua:

“L'ho regalato a John Lennon quando lo andai a trovare. Pensai che fosse un buon regalo per un uomo che aveva tutto. John e Yoko erano assatanati quanto me quando si trattava di fare shopping. I vari appartamenti che possedevano al Dakota (a New York) erano pieni di inestimabili opere d'arte, oggetti d'antiquariato e abiti, che una volta gli inviai un biglietto, riscrivendo il testo di "Imagine": 'Imagine six apartments, it isn't hard to do, one is full of fur coats, another's full of shoes.’ ("Immagina sei appartamenti, non è difficile, uno è pieno di pellicce, un altro è pieno di scarpe").

In un altro passo della sua autobiografia Elton John ricorda quando si trovò a sole 24 ore dalla morte.