Quando Elton John fu a 24 ore dalla morte

Il prossimo 15 ottobre verrà pubblicata l’autobiografia di Elton John “Me”. Il Daily Mail ha avuto l’anticipazione di un estratto del libro nel quale il 72enne cantautore britannico rivela di essere giunto a sole 24 ore dalla morte.

Il fatto risale al 2017 quando il musicista contrasse un’infezione a seguito di un intervento chirurgico per rimuovere un cancro alla prostata. Elton John spiega che prese la decisione di non sottoporsi a un ciclo di chemioterapia ma di scegliere la via dell’intervento chirurgico per rimuovere la prostata, così da non avere l’impegno di recarsi in ospedale "dozzine di volte" e da non interferire con la programmazione dei suoi concerti.

L’operazione riuscì perfettamente però contrasse un'infezione che causò seri problemi. Scrive il musicista in “Me”:

"Sono stato incredibilmente fortunato, anche se, devo dire, non mi sentivo tremendamente fortunato in quel momento. Rimasi sveglio tutta la notte, chiedendomi se sarei morto. In ospedale, da solo nel cuore della notte, ho pregato: per favore non farmi morire, per favore fammi vedere di nuovo i miei figli, per favore dammi ancora un po’ di tempo”.

Le sue "condizioni erano così gravi, l'ospedale non aveva le attrezzature adatte", e aggiunge:

"I medici dissero a David (Furnish, il marito di Elton John) che ero a 24 ore dalla morte. Se il tour sudamericano fosse andato avanti solo per un altro giorno, sarebbe stato così. Dopo 11 giorni in ospedale, il padre di due figli è stato autorizzato a tornare casa e poi ha trascorso sette settimane a riprendersi, imparando a camminare di nuovo.”

Spiegando la sua decisione di non sottoporsi alla chemioterapia, John disse: