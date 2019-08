Elton John spiega perché ha accettato di scrivere la propria autobiografia

Come già annunciato mesi fa, il prossimo 15 ottobre uscirà l'autobiografia di Elton John (in lingua inglese). Decidere di scrivere questo libro di memorie, però, non è stato facile per la star britannica: lo spiega nel booklet dell'ultima edizione su DVD del biopic "Rocketman".

Il libretto contiene infatti uno scritto di Elton intitolato "Let Me Tell You a Story" in cui lui spiega di non essere mai stato interessato a guardarsi alle spalle per paura di "convincermi che in passato tutto era più bello. Se inizi a pensarla così come artista, allora è meglio che tu smetta di scrivere musica e ti ritiri".

Il punto di svolta, però, è stato rappresentato dalla nascita dei due figli di Elton: arrivato a 65 anni di età, ha capito di voler fare sapere ai suoi bambini come lui fosse davvero. E da questo desiderio è nato anche il consenso alla realizzazione del film "Rocketman".

Elton scrive anche di non avere tentato di edulcorare le parti negative e gli eccessi: