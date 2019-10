Concerti: Kaiser Chiefs in Italia a febbraio

Due concerti per il ritorno in Italia dei Kaiser Chiefs, tra i gruppi simbolo dell'indie rock britannico. La band arriva nel nostro Paese per presentare il nuovo album "Duck", uscito lo scorso luglio a distanza di tre anni dal precedente "Stay together", insieme ai suoi più grandi successi. A febbraio i Kaiser Chiefs saranno in scena a Milano e a Lagundo, in provincia di Bolzano.

Ricky Wilson e soci si esibiranno l'8 febbraio ai Magazzini Generali di Milano, mentre il 9 febbraio suoneranno al Thalguterhaus di Lagundo.

I biglietti saranno disponibili a breve su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.