Tommaso Paradiso: prima uscita pubblica dopo i Thegiornalisti, con Jovanotti

Prima uscita pubblica per Tommaso Paradiso dopo l'addio ai Thegiornalisti. Il cantante romano è questa sera tra gli ospiti della data conclusiva del "Jova Beach Party", il tour che per tutta l'estate ha visto Jovanotti esibirsi nelle spiagge italiane e che chiude a Milano, con una festa-evento all'Aeroporto di Linate.

Paradiso raggiunge Jovanotti sul palco per "La luna e la gatta", la canzone che hanno inciso con Calcutta e Takagi & Ketra (questi ultimi due presenti sul palco con loro), proposta per la prima volta live insieme.

L'ormai ex leader dei Thegiornalisti ha anticipato con una serie di post sui social alcuni secondi del singolo che segnerà il suo esordio come solista, "Non avere paura", in uscita il prossimo 25 settembre.