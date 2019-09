Van Morrison, il nuovo album esce a ottobre

Ha scelto di citare Willie Nelson, Van Morrison, per dare il titolo al suo nuovo album di inediti in studio: il grande artista nordirlandese già a capo dei Them pubblicherà "Three Chords And The Truth" il prossimo 25 ottobre. Nel disco saranno incluse quattordici canzoni originale, tutte scritte e prodotte dallo stesso Morrison, con eccezione di “If We Wait For Mountains”, firmata insieme a Don Black.

Tra gli ospiti chiamati dall'artista in sala di ripresa figurano il chitarrista Jay Berliner e Bill Medley dei Righteous Brothers, che duetta con Morrison su “Fame Will Eat The Soul”. "Mi ci sono immerso completamente", ha spiegato lo stesso cantante e polistrumentista riguardo il processo di registrazione del disco: "Quando gli altri suonavano, era come se rivedessi me stesso nelle loro note. Quindi penso ci sia una forte connessione".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Three Chords And The Truth":

1. March Winds In February

2. Fame Will Eat The Soul

3. Dark Night Of The Soul

4. In Search Of Grace

5. Nobody In Charge

6. You Don’t Understand

7. Read Between The Lines

8. Does Love Conquer All?

9. Early Days

10. If We Wait For Mountains

11. Up On Broadway

12. Three Chords And The Truth

13. Bags Under My Eyes

14. Days Gone By

Il disco sarà supportato da un tour che prenderà il via il prossimo 2 ottobre da Reno, in California, e che si concluderà dopo ventiquattro tappe tra Stati Uniti e Regno Unito il 25 marzo prossimo al Palladium di Londra: al momento non sono state annunciate date nell'Europa continentale.