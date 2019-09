Concerti: Ensi annuncia il tour autunnale

Il 33 enne rapper torinese Jari Ivan Vella conosciuto come Ensi annuncia i primi appuntamenti live della parte autunnale del tour a supporto del suo ultimo album “Clash” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso febbraio.

I biglietti per le date di Roma, Milano e Torino saranno in vendita a partire dalle ore 11.00 di martedì 17 settembre, mentre quelli per Padova saranno disponibili in cassa la sera del concerto.

Questo il calendario ad ora confermato:

19 ottobre – Pedro – Padova

24 ottobre – Largo Venue – Roma

13 novembre – Magazzini Generali – Milano

14 novembre – Hiroshima Mon Amour – Torino