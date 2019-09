Addio a Robert Frank, maestro della fotografia amico dei Rolling Stones

E' morto a 94 per cause che al momento non sono state specificate Robert Frank, fotografo svizzero naturalizzato statunitense considerato uno dei padri della fotografia del Novecento: secondo quanto riferito dal New York Times, l'artista è morto nella sua casa di Inverness, in Canada.

Nato a Zurigo nel 1924 e trasferitosi a New York all'età di 24 anni, Frank iniziò a metà anni Cinquanta a lavorare sul suo libro "The Americans", raccolta di ritratti in bianco e nero che nel 1972 fu usata - in parte - per la realizzazione di quello che è considerato uno degli album più importanti mai pubblicati dai Rolling Stones, "Exile on Main Street": il rapporto professionale tra il fotografo e la band di Mick Jagger e Keith Richards proseguì con la direzione di "Cocksucker Blues", controverso documentario sul tour americano in supporto allo stesso "Exile on Main Street". A causa delle sequenze esplicite riguardanti atti sessuali e uso di sostenze stupefacenti contenute nel film il gruppo ottenne dal tribunale un ordine per vietarne la proiezione, temendo che la diffusione delle sequenze potesse nuocere alla reputazione della band: l'unica deroga al divieto di proiezione era rappresentata dall'eventuale presenza in sala dello stesso autore, che si era scontrato con la band circa l'opportunità di distribuire la pellicola - comunque rifiutata senza mezzi termini dalla Decca, etichetta dei Rolling Stones.

Successivamente l'artista proseguì nella direzione di video musicali, firmando - tra gli altri - anche "Run" per i New Order e "Summer Cannibals" per Patti Smith.