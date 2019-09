Slash nega che i Guns N'Roses saranno nella colonna sonora di Terminator

La scorsa settimana alla comunità dei fan dei Guns N’Roses era salita la pressione perché era girata notizia che la band californiana fosse al lavoro su una canzone che andrebbe a fare parte della colonna sonora del nuovo film della saga Terminator, che ha come protagonisti gli attori Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, “Terminator: Dark Fate”.

A raffreddare l’entusiasmo del pubblico ha pensato però il chitarrista della band di "Paradise City" Slash che, ospite di Eddie Trunk nel programma radiofonico di SiriusXM ‘Trunk Nation’, ha dichiarato:

“Non c'è niente nel film di Terminator. Queste voci, decollano e poi hanno una vita propria. E non puoi farti coinvolgere. In un certo senso sono solo sballottate dal vento. Comunque, non è vero nulla”.

Slash ha poi parlato del suo lavoro insieme ai Myles Kennedy And The Conspirators, dicendo che è felice che il pubblico ora li veda come una band ‘reale’, piuttosto che semplicemente un ‘progetto di breve durata’:

“La cosa principale dei Conspirators è che il materiale dell'album è stato davvero ben accolto e mi è sembrato che fossimo diventati ​​una band che la gente vede come qualcosa di davvero reale. Perché, per molto tempo, i Conspirators erano una sorta di quelle cose ibride che la gente pensa che ci sono e non ci sono e che le vedranno mentre sono in giro, tipo un progetto di breve durata. Lentamente ma con sicurezza ci siamo guadagnati il posto come band e abbiamo iniziato a radunare una legione di fan, quindi penso che siamo davvero arrivati ​​al punto in cui la gente ci ha accettato come una cosa reale, ed è una bella sensazione perché noi l'abbiamo sempre presa seriamente”.

Slash con Myles Kennedy e the Conspirators il 20 settembre pubblicherà il live “Living The Dream Tour”. Mentre i Guns N 'Roses, il 25 settembre suoneranno allo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) per l’ultima parte del loro tour ‘Not In This Lifetime’ tour.