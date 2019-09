Guns N’ Roses al lavoro alla nuova colonna sonora di 'Terminator 6'?

La voce è stata diffusa da un gruppo di fan australiani, che su Facebook ha riferito che una fonte al lavoro su "Terminator: Dark Fate", sesto capitolo della saga "Terminator", avrebbe fatto sapere che la band di Axl Rose al completo si sarebbe recata a una proiezione privata della pellicola per valutare se fosse il caso di contribuire alla sua colonna sonora. Se l'informazione fosse vera e se i Guns N' Roses dovessero effettivamente mettersi al servizio del film diretto da Tim Miller si tratterebbe dalla seconda incursione per la band statunitense nel mondo dei cyborg: già per "Terminator 2: Judgment Day" del 1991 il gruppo di "Welcome To The Jungle" aveva firmato la canzone "You Could Be Mine". Prosegue il post degli australiani di Guns Over Oz:

Sembra che Slash fosse a casa di Axl per fare delle sovraincisioni all'interno della canzone per una pubblicazione dell'ultimo momento. A oggi il titolo del brano non si conosce. Ma è verificato al 100%. Nuova musica dei Guns N' Roses.

"Terminator" a parte, è da tempo che la formazione statunitense accenna all'uscita dell'ideale seguito di “Chinese Democracy” del 2008: nei mesi scorsi Slash aveva fatto sapere alla stampa che i lavori per il settimo capitolo discografico della ritrovata band sarebbe iniziati il prossimo mese di ottobre, anche se - per la verità - fino al mese di novembre la band sarà impegnata sui palchi americani.