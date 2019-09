Incidente d’auto per Robin Thicke

Riferisce la testata di gossip statunitense TMZ che Robin Thicke e la sua fidanzata sono rimasti coinvolti in un incidente d’auto a Malibu, in California, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e nessuno è stato portato in ospedale. Secondo alcuni testimoni che hanno scambiato due parole con TMZ la voce di “Blurred Lines” è scesa dal suo SUV per appurare che nessuno si fosse fatto male: la macchina che si è scontrata con la vettura di Thicke si è ritrovata scagliata a lato della strada. Secondo chi ha assistito allo scontro, alla guida del SUV ci sarebbe stata April Love Geary, la fidanzata del cantautore californiano, mentre nella seconda vettura c’erano alcuni giovani.

Robin Alan Thicke, classe 1977, ha esordito nel mercato discografico nel 2003 con “A Beautiful World”. L’ultimo album pubblicato dall’artista, che con il brano in collaborazione con Pharrell Williams “Blurred Lines” ha raggiunto la vetta della fama, risale al 2014, quando Thicke ha pubblicato “Paula”.