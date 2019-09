Vasco Rossi in concerto a Firenze Rocks 2020?

Durante un recente incontro con i fan a Castellaneta Marina Vasco Rossi aveva annunciato "due grandi novità". La prima, svelata ieri, consiste nella ristampa celebrativa per il quarantennale di "Non siamo mica gli americani", che il prossimo 20 settembre tornerà sugli scaffali dei negozi sotto forma (anche) di cofanetto deluxe.

Sulla seconda novità, quella riguardante degli show a non meglio identificati "festival rock" ai quali il rocker di Zocca dovrebbe prendere parte nel corso del prossimo anno, è stata fatta un po' di luce oggi, venerdì 6 settembre: in una story pubblicata sul canale Instagram ufficiale di Rossi sono stati caricati degli spezzoni video dell'incontro tenuto dall'artista con gli iscritti al proprio fan club di qualche giorno fa. Dopo tre brevi spezzoni riguardanti "Non siamo mica gli americani" il cantante passa a parlare di concerti.

Nel primo video Rossi dice: "Una [data, si suppone] sarà... Firenze Rocks!". I restanti tre frame video sono occupati da grafiche riguardanti la manifestazione organizzate alla Visarno Arena: l'ultimo, in particolare, pare essere un mockup aprocrifo - cioè non realizzato dallo staff dell'artista - di un'ipotetica locandina di Rossi al festival. Benché dichiaratamente non ufficiale, la grafica - è importante notarlo - è comunque stata rilanciata dall'account Instagram ufficiale di Rossi.

Al momento, ovviamente, non ci sono conferme ufficiali da parte degli organizzatori del festival: occorre tuttavia sottolineare che la società che organizza Firenze Rocks - Live Nation Italia - è la stessa che cura gli interessi dal vivo di Vasco Rossi, nel roster dell'agenzia guidata da Roberto De Luca così come quasi tutti gli altri artisti chiamati a fare da headliner alla rassegna musicale toscana negli ultimi anni, da Guns N' Roses a Eddie Vedder, passando per Ozzy Osbourne, Ed Sheeran e Tool.