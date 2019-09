Vasco Rossi, grandi annunci all’incontro con i fan

Il rocker di Zocca ha incontrato oggi a Castellaneta, in provincia di Taranto, i suoi seguaci, in occasione del decimo incontro di Vasco con il suo fanclub. L’artista emiliano aveva fatto sapere che all’ordine del giorno ci sarebbe stato il quarantesimo anniversario di "Non siamo mica gli americani", il secondo album di Vasco, uscito nell’aprile del 1979, e si attendeva che il Blasco annunciasse qualcosa di simile a quanto proposto ai fan quando un altro disco, “...Ma cosa vuoi che sia una canzone...", aveva spento quaranta candeline. E così è stato. Anche per festeggiare il disco che contiene la hit di Vasco “Alba chiara” l’artista pubblicherà uno speciale cofanetto, che è stato mostrato ai fan nel corso dell’incontro. Ancora non si conoscono i dettagli – inclusa la data d’uscita - della pubblicazione ma molto probabilmente sarà grossomodo simile al cofanetto dello scorso anno, composto da un 33 giri, un 45 giri, un CD versione vinyl replica, una musicassetta, un libro e una matita.

La novità non è stata l’unica presentata da Vasco nel Tarantino, dove l’artista ha fatto sapere, rilanciando l’annuncio anche sui suoi social, che per il prossimo anno si sta preparando a lanciare dei non meglio specificati “Festival Rock”.

Nel corso dell’estate, poco dopo la conclusione del suo tour negli stadi, Vasco aveva fatto sapere che il "VascoNonStopLive" sarebbe proseguito anche nell’anno successivo, il 2020: la tournée in questo 2019 ha fatto tappa a Milano e Cagliari, dopo che l’anno precedente era approdata negli stadi di Lignano, Torino, Padova, Roma, Bari e Messina.