Vasco Rossi, i dettagli del cofanetto di 'Non siamo mica gli americani'

Mentre sui "festival rock" è ancora calata una fitta coltre di mistero, sono stati svelati i dettagli di uno dei due "annunci" che Vasco Rossi ha fatto ieri, mercoledì 4 settembre, nel corso di un incontro con gli iscritti al suo fan club a Castellaneta, in Puglia: il prossimo 20 settembre verrà pubblicata una riedizione celebrativa per il quarantennale di "Non siamo mica gli americani", il secondo album pubblicato dal rocker di Zocca nel 1979.

L'album tornerà disponibile in tre versioni: come cofanetto deluxe in edizione limitata numerata, che include un libro di 112 pagine, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti, con foto e contenuti inediti, l’album originale a 33 giri dal 180 grammi; come box set contente il 45 giri “Albachiara / Fegato, fegato spappolato”, il CD in versione vinyl replica, la musicassetta e una bandiera personalizzata; come libro a copertina rigida di 32 pagine con contenuti esclusivi con allegato un CD. Sarà anche disponibile la versione LP originale - sempre da 180 grammi - rimasterizzata.

Tutti i brani sono stati rimasterizzati in altissima definizione a 24bit / 192KHZ, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale, negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi dell'artista.

Ecco, di seguito, la tracklist dell'edizione celebrativa per il quarantennale di "Non siamo mica gli americani":

LP

Lato 1:

Io non so più cosa fare

Fegato, fegato spappolato

Sballi ravvicinati del 3° tipo

(Per quello che ho da fare) Faccio il militare

Lato 2:

La strega (La diva del sabato sera)

Albachiara

Quindici anni fa

Va bè (se proprio te lo devo dire)



45 GIRI:

Albachiara

Fegato, fegato spappolato

CD:

Io non so più cosa fare

Fegato, fegato spappolato

Sballi ravvicinati del 3° tipo

(Per quello che ho da fare) Faccio il militare

La strega (La diva del sabato sera)

Albachiara

Quindici anni fa

Va bè (se proprio te lo devo dire)

MUSICASSETTA

Lato 1:

Io non so più cosa fare

Fegato, fegato spappolato

Sballi ravvicinati del 3° tipo

(Per quello che ho da fare) Faccio il militare

Lato 2:

La strega (La diva del sabato sera)

Albachiara

Quindici anni fa

Va bè (se proprio te lo devo dire)